2024年11月に発売されたPlayStation 5 Pro(PS5 Pro)は、希望小売価格が税込11万9980円と非常に高額であることが話題になったゲーム機です。そんなPS5 Proが、2026年に大規模アップデートを受けることになると、PS5の主任設計者であるマーク・サーニー氏がテクノロジーメディアのTom's Guideに語りました。PS5 Pro is getting a big upgrade in 2026 - I asked Mark Cerny what’s coming, and why AMD’s future PC GPUs feel more 'PlayStation' than ever | Tom's Guide

https://www.tomsguide.com/gaming/playstation/sonys-mark-cerny-explains-why-your-ps5-pro-is-getting-an-upgrade-in-2026Sony's Mark Cerny has worked on "Big Chunks of RDNA 5" - OC3Dhttps://overclock3d.net/news/gpu-displays/sonys-mark-cerny-has-worked-on-big-chunks-of-rdna-5-with-amd/PS5の主任設計者であるサーニー氏が、PS5 Proの既存の超解像技術である「PlayStation スペクトルスーパーレゾリューション(PSSR)」よりも優れたグラフィックアップスケーリングアルゴリズムをPS5 Proに実装するべく、開発に取り組んでいることをTom's Guideに明かしました。PS5 Proの既存の超解像技術であるPSSRについては、以下の動画でサーニー氏が解説しています。PlayStation®5 Proテクニカルプレゼンテーション(マーク・サーニー) - YouTubeサーニー氏によると、この新しいグラフィックアップスケーリングアルゴリズムは「既存のPSSRの代替品」であり、2026年にPS5 Proに実装されるとすぐに開発者は利用可能になるそうです。なお、新しいグラフィックアップスケーリングアルゴリズムはPSSRを処理するためのハードウェアを利用するため、PS5 Proでのみ利用可能になる模様。PSSRのような超解像技術はゲームプレイ時の解像度とフレームレートを大幅に向上させることができるため、PS5 Proユーザーにとっては非常に重要な機能です。また、PSSRのような超解像技術は近年の進歩により、大きな注目を集めています。NVIDIAは独自の超解像技術であるDLSSでこの分野のテクノロジー開発をリードしている一方で、AMDは独自の超解像技術であるFidelityFX Super Resolution(FSR)を展開しています。FSRの最新バージョンであるFSR4は非常に優れており、NVIDIAのDLSS4とも競合できるという声もありますが、サーニー氏によると、FSR4は2024年に始まったソニーとAMDのパートナーシップである「Project Amethyst」から生まれたテクノロジーだそうです。PlayStation 5 Proに搭載されたAMD製GPUの仕様を解説する公式動画が登場、「PS5 Proの開発は2020年に始まった」「世界初のレイトレーシング技術を搭載」など興味深い情報多数 - GIGAZINEProject Amethystにおいて、ソニーは家庭用ゲーム機およびゲーム開発の専門知識を、AMDはグラフィックプロセッサの開発で長年培ってきた経験を活かしており、両社はこの提携の成果をそれぞれの開発に自由に活用することが可能です。そして、コラボレーションの成果のひとつとして既にAMDからリリースされているのが、超解像技術のFSR4であるというわけ。サーニー氏は「AMDとのパートナーシップはプロプライエタリな技術を開発するためのものではありません。業界を真に前進させるためのものです。もちろん、AMDとのパートナーシップで生まれる技術を我々は自社のゲーム機(PlayStation)に活用したいと考えていますが、AMDの顧客であれば誰でも自由に利用できることとなるでしょう」と語りました。サーニー氏とAMDのジャック・フイン氏によると、両社はPS5やPS5 Proの設計時よりもさらに緊密に連携し、アジア・ヨーロッパ・北米の開発チームは定期的に会合を開いて知見を共有しているそうです。サーニー氏によると、開発者があらゆるシーンにできるだけ多くの詳細を詰め込もうとする様子をソニーが直接見てきたため、ソニーがAMDの研究者により要求が厳しくグラフィックが複雑なシーンを研究に取り入れることを支援したそうです。これについて、フイン氏は「このパートナーシップのおかげでAMDはより良い会社になりました。我々は互いに刺激し合っています」と語っています。一方、AMDはソニーに対してアップスケーリングアルゴリズムの新しい反復が実際に以前のものよりも優れているかどうかを精査することに特化した専用の品質保証チームを設置するよう提案したそうです。これについて、サーニー氏は「これは我々にとって初めての経験でした。ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)にはこのようなチームはなく、全く思いつかないものでもありました。しかし、品質保証チームが非常に重要なことが判明しました」と語りました。ソニーとAMDのコラボレーションであるProject Amethystでは、既存のアップスケーリングアルゴリズムより優れたアルゴリズムを開発するのに、何年もかかると予想されていたそうです。しかし、ソニーとAMDの共同研究により、これはわずか9カ月で実現しました。これについて、サーニー氏は「共同開発によって生まれた新しいアルゴリズムは、現世代のハードウェアに実装可能なものです。新しいアルゴリズムは、AMDによってPC版FSR4の一部として既にリリースされているもので、現在はPS5への実装を進めており、2026年にはPS5 Pro向けにリリースされる予定です」と語りました。AMDのFSR4は2025年3月にリリースされ、概ね好評を得ています。Tom's Guideは「RDNA4アーキテクチャを採用したAMDのRadeon RX 9070で『コール オブ デューティ』をプレイしましたが、ミッドレンジのグラフィックカードでありながら、FSR4によってゲームのビジュアルと動作が驚くほど良くなっていました」とFSR4を高く評価しました。AMDがRDNA 4採用グラボ「Radeon RX 9070 XT」と「Radeon RX 9070」を発表、RX 9070 XTはNVIDIAのRTX 5070 Tiより2万円安くて同等性能でレイトレ性能は前世代の2倍 - GIGAZINEAMDのFSRとPlayStationのPSSRは異なるアルゴリズムですが、2026年にPS5 Proに実装される新しいアップスケーリングアルゴリズムがAMDのFSR4に劣るようなことは「決してない」とサーニー氏は語っています。サーニー氏は「(2026年に実装予定の新しいアップスケーリングアルゴリズムは)縮小版ではありません。PS5 Proでリリースする、共同開発した超解像度アルゴリズムのフルバージョンです」と説明していますが、PS5 Pro向けにどのようにアップデートをリリースするか模索している段階であり、どのような形態でリリースされることになるかは未定だとしています。Tom's Guideは「今後もしばらくはProject Amethystの進展についてしばしば耳にすることとなるでしょう」「PS5の設計者がAMDのアップスケーリング技術に携わっているというのは驚きです」と記しています。なお、フィン氏はX(旧Twitter)にサーニー氏との記念写真を投稿し、今後のパートナーシップ継続に意欲を示しています。