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PS5 Pro is getting a big upgrade in 2026 - I asked Mark Cerny what¡Çs coming, and why AMD¡Çs future PC GPUs feel more 'PlayStation' than ever | Tom's Guide
Sony's Mark Cerny has worked on "Big Chunks of RDNA 5" - OC3D
https://overclock3d.net/news/gpu-displays/sonys-mark-cerny-has-worked-on-big-chunks-of-rdna-5-with-amd/
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From the same source. Two branches. One vision.
My good friend and fellow gamer @cerny and I recently reflected on our shared journey - symbolized by these two pieces of amethyst, split from the same stone.
Project Amethyst is a co-engineering effort between @PlayStation and¡Ä pic.twitter.com/De9HWV3Ub2— Jack Huynh (@JackMHuynh) July 1, 2025