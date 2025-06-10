¿·¼Ö176Ëü±ß¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡ÖºÇ¾åµéSUV¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¤á¤Á¤ã¥¿¥Õ¤À¤±¤ÉºÇ¹â¤Ë¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¡ÖÁ´Ä¹4m¥Ü¥Ç¥£¡×ºÎÍÑ¡ª ¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×¤È¤Ï¡ª
¿·¼Ö176Ëü±ß¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡ÖºÇ¾åµéSUV¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Î1¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖSUV¡×¤Ï¡¢º£¤ä°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤ò±Û¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ÈÊÂ¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Îí÷¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä°Ï©¤Ë¶¯¤¤Áö¹ÔÀÇ½¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢SUV¤Ï¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¡ÖºÇ¾åµéSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê68Ëç¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¹ñ»º¼Ö¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿·¼Ö¤ò180Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ¤ÊSUV¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎSUV¤³¤½¤¬¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯6·î¸½ºß¡¢¥í¥Ã¥¡¼¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¿·¼Ö²Á³Ê¤¬°Â¤¤SUV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖL¡Ê2WD¡¿¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢200Ëü±ß¤ò·Ú¡¹¤È²¼²ó¤ë176Ëü1100±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥í¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¥è¥¿¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢2019Ç¯11·î¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Ç¤â¡Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¼ÖÌ¾¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥º¤ÎºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¤Î²Á³Ê¤Ï180Ëü700±ß¡ÊX¡¿2WD¡Ë¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï191Ëü700±ß¡ÊG¡¿2WD¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·»Äï¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥í¥Ã¥¡¼¤Î°Â¤µ¤ÏÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶¥¹ç¤È¤Ê¤ëÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤ÎSUV¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥º¥¤Î¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡ÊHYBRID MX¡Ë¡×¤¬194Ëü1500±ß¡¢¥Û¥ó¥À¡ÖWR-V¡ÊX¡Ë¡×¤¬209Ëü8800±ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¥í¥Ã¥¡¼¤Î°Â¤µ¤Ï°µÅÝÅª¡£
¡¡¤·¤«¤·°Â¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥í¥Ã¥¡¼¤ËSUV¤È¤·¤ÆÉÔÂ¤ÊÅÀ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3995mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1620mm¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¤¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÄÃºÂ¤¹¤ëÂç·¿¤ÎÏ»³Ñ·Á¥°¥ê¥ë¤ä¡¢¶ÚÆù¼Á¤Î¥ï¥¤¥É¤Ê¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Á¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¾è¼ÖÄê°÷¤Ï5¿Í¤È¼ÂÍÑÀ¤â¹â¤¯¡¢Á°¸å¥·¡¼¥È¤É¤Á¤é¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊ¿ÌÌÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢²òÊü´¶¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ÖÆâ¶õ´Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤éµÙÆü¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¹¤µ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤«¤é¸«¤ë¤È¶Ë¤á¤Æ¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£