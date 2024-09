by Gage Skidmore2024年アメリカ大統領選挙で再選を目指すドナルド・トランプ前大統領が、連邦政府全体の財務および業績監査を行う「Government Efficiency Commission(政府効率化委員会)」を設立するという公約を打ち出しました。政府公立委員会は、SpaceXやテスラのCEOを務めるイーロン・マスク氏が主導するとのことです。Trump Wants Elon Musk to Run a 'Government Efficiency Commission' | PCMag

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

I look forward to serving America if the opportunity arises.



No pay, no title, no recognition is needed. https://t.co/5PSNtjBQn7— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2024

https://www.pcmag.com/news/trump-wants-elon-musk-to-run-a-government-efficiency-commissionTrump says he'd create government efficiency commission led by Elon Musk | AP Newshttps://apnews.com/article/donald-trump-elon-musk-government-efficiency-commission-e831ed5dc2f6a56999e1a70bb0a4eaebTrump announces plan for Elon Musk-led ‘government efficiency commission’ | US elections 2024 | The Guardianhttps://www.theguardian.com/us-news/article/2024/sep/05/trump-musk-efficiency-commissionDonald Trump says he’ll task Elon Musk with auditing the entire federal government - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/6/24237429/donald-trump-elon-musk-government-efficiency-commissionマスク氏は2024年6月にトランプ氏と仮想通貨政策について議論を交わしたことが報じられているほか、2024年7月のトランプ氏銃撃事件の際には「私はトランプ氏を全面的に支持し、彼の早期回復を願っています」と述べていました。そしてトランプ氏は2024年9月5日に開催されたEconomic Club of New Yorkのキャンペーンイベントにおいて「連邦政府全体の完全な財務および業績監査を実施し、抜本的な改革のための勧告を行うことを任務とする政府効率化委員会を設立します」と宣言しました。またトランプ氏は「これは私への完全かつ全面的な支持を表明してくれているイーロン・マスク氏の提案です」と述べています。WATCH LIVE: Trump delivers remarks at Economic Club of New York luncheon - YouTubeトランプ氏は「新たな規制が実施されるたびに、政府規制を10個削減する」との公約を打ち立てています。また、委員会による抜本的な改革の推奨により、設立から6カ月以内に数兆ドル(数百兆円)もの節約が可能と伝えています。マスク氏は2024年8月に実施されたインタビューにおいてトランプ氏に対し、効率化委員会のアイデアを提起していたほか、委員会への支援を表明していました。こうした経緯もあり、政府効率化委員会はマスク氏が主導することになります。マスク氏は委員会のトップに立つことに合意しているとみられ、X(旧Twitter)では「私は奉仕する準備ができています」と語っています。またマスク氏は「機会があれば、アメリカ政府に貢献できることを楽しみにしています。その際には報酬や肩書き、評価は必要ありません」と述べました。海外メディアのウォール・ストリート・ジャーナルは、「もしもトランプ氏が実際に政府効率化委員会を設立した場合、マスク氏に連邦政府機関への広範な権限を与えることになります」「マスク氏が保有するSpaceXやNeuralinkなどは、多数の政府機関によって規制されているため、これらの規制に大きな影響が出る可能性があります」と指摘しました。