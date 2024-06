ウィリアム皇太子が42歳の誕生日を迎えたことを記念し、キャサリン皇太子妃が撮影した家族写真が公開された。写真は英ノーフォーク州のビーチで、ウィリアム皇太子が3人の子ども達とジャンプする瞬間を捉えたものだ。貴重な1枚に、王室ファンからは「これまでで最高の写真!」と絶賛するコメントで溢れ返った。また同日、バッキンガム宮殿の公式SNSでは、チャールズ国王が赤ちゃんの頃のウィリアム皇太子を抱く秘蔵ショットを公開し、祝福メッセージを添えた。

ケンジントン宮殿の公式SNSが現地時間21日、ウィリアム皇太子の42歳の誕生日を記念する微笑ましい写真を披露した。公開したのは、ウィリアム皇太子がジョージ王子(10)、シャーロット王女(9)、ルイ王子(6)と手を繋ぎ、ビーチの上で高くジャンプした瞬間を捉えたものだ。ウィリアム皇太子はネイビーブルーのパーカーとピンクの半ズボン姿で、右手ではボーダー柄の長袖Tシャツとショートパンツを着用したシャーロット王女と手を繋いでいる。皇太子は左手でライトブルーのTシャツとネイビーブルーの半ズボン姿のルイ王子の手を握り、ルイ王子はネイビーブルーのTシャツと淡いブルーの半ズボン姿のジョージ王子と手を繋いでいる。シャーロット王女とジョージ王子は片手を高く掲げながら飛んでおり、笑顔を見せている。ウィリアム皇太子も口を大きく開け、ジャンプする瞬間を楽しんでいるようだ。投稿には「誕生日おめでとう、パパ。私達は、あなたを愛してる」とメッセージが記され、キャサリン皇太子妃の頭文字"C"の署名が添えられた。王室ファンからは「誕生日おめでとう!」と祝福の声で溢れ返ったほか、裸足の親子4人が手を繋いでジャンプする姿にこのようなコメントが届いた。「これまでに夫妻がシェアした中で最高の写真だと思う。とてもリラックスしていて、喜びに溢れている。」「おそらく、今まで見た中で最高のファミリーショットだよ。」「史上最高の、ロイヤルファミリー写真!」「なんて素敵なウィリアムと子ども達の写真なの。」「これまでで最高の家族のポートレートの一つ。喜び、愛、笑いのすべてを捉えている。本当に素晴らしい。」この写真は、父の日を迎えた16日に公開されたものと同様、5月に英ノーフォーク州のビーチでキャサリン皇太子妃が撮影したものだ。父の日の写真では、カジュアルな服装をした親子4人がビーチに立ち、海を眺める後ろ姿を捉えていた。また、バッキンガム宮殿の公式SNSでも同日、貴重な親子写真を披露し「誕生日おめでとう、ウェールズ公」とメッセージを添えた。公開された写真は「ロイヤル・コレクション・トラスト」が所有するもので、チャールズ皇太子(以下、当時)が赤ちゃんの頃のウィリアム王子(以下、当時)を抱いているモノクロームショットだ。白いベビー服を着たウィリアム王子は遠くを見つめて大きな笑顔を見せており、その姿をチャールズ皇太子が温かな目で見守っている。ユーザーからは、「なんてゴージャスな赤ちゃん」「本当に愛らしい写真」といった声が寄せられていた。