オーストラリアのあるパン屋に今月3日深夜、空き巣が入った。事態に気付いたスタッフらが監視カメラを確認すると、地面に座り込み、ヨガのような様々なポーズをとる犯人の姿が映っていた。犯行前の準備運動をしているような姿を捉えた動画がネット上に公開されると、「このパン屋にはトラップでもあるのか?」といった声が多数寄せられた。豪ニュースメディア『9News』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】空き巣の被害にあったのは、豪ビクトリア州メルボルン郊外リッチモンドにあるパン屋「Phillippa's Bakery」だ。今月3日、スタッフらが出勤すると、店内にあったはずの靴やiPad、クロワッサンがなくなっていた。空き巣に入られたと気付いたスタッフらは、設置していた監視カメラの映像を確認することにした。そこには店の入り口の外側が映っており、全身黒い服を着た、ブロンドのショートヘアの女が確認できる。その女は、コンクリートの地面に座ったり横になったりしながら、足を上げたり腕を伸ばしたりと様々なポーズを取りながらストレッチ運動をしていた。仰向けに寝たりうつ伏せになったりして全身を伸ばし、入念に準備運動を行っているようだ。しばらくして準備が終わったのか、女は立ち上がると入り口から店内に入っていった。この動画は、同パン屋のInstagramアカウントで公開されており、このように綴られていた。「本店に窃盗犯が侵入した際の監視カメラを見て、非常に驚きました。空き巣をする前には、ヨガが必須みたいですね。クロワッサンの他、複数のものが盗まれました。この身体が柔らかい犯人には、クロワッサンが魅力的に見えたみたいです。」動画は早送りになっており、次々とポーズをとってストレッチをする犯人の姿は滑稽に見える。動画を見た人々からは、「"マインドフル"で"ポジティブ"な強盗をしているって考えていそう」「レディー・ガガのミュージックビデオでも見ているみたい」「犯行前に準備運動かな?」「赤外線のトラップを回避しなくちゃいけないのかも」「何回も見て笑っちゃう」などといった声が相次いだ。なお、テックインサイト編集部では「Phillippa's Bakery」に、空き巣被害に気付いたスタッフが監視カメラの映像を見て何を思ったのか、またInstagramで映像を公開した理由についてなどをうかがうべく取材を申し入れている。その後、警察の捜査で同地域に住む44歳の女が窃盗と強盗、そのための装備を整えた容疑で起訴された。女は保釈され、5月にメルボルンの治安判事裁判所へ出廷する予定になっている。