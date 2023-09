「赤ちゃんの脳は大人のようには痛みを感じない」という説を唱える人もいますが、近年の研究では赤ちゃんも大人と同様に痛みを感じることが示唆されており、医療行為の最中にできるだけ赤ちゃんの痛みを軽減することは重要です。新生児の採血中に「モーツァルトの子守歌」として知られる楽曲を聴かせた研究では、音楽を聴いている新生児は痛みを感じにくいという結果が示されました。

誰だって赤ちゃんのことは丁重に扱いますが、時にはワクチン接種や各種検査のために針を刺す時など、医療処置で痛みが生じる可能性があります。そこで、アメリカのトーマス・ジェファーソン大学病院の新生児・周産期医学フェローであるサミナサン・アンバラガン氏らの研究チームは、音楽を聴かせることで新生児の痛みを軽減できるかどうかを調べる実験を行いました。

アンバラガン氏は、「早期の疼痛(とうつう)体験がその後の人生における痛みへの反応を変化させ、長期的に有害な転帰につながる可能性があることが研究で明らかにされています。従って、新生児の痛みを軽減する簡単で信頼性の高い方法を確立することは非常に重要です」と述べています。

生後間もない新生児に対しては、嚢胞性線維症や遺伝性代謝性疾患といった深刻な病気の有無を調べる「新生児マススクリーニング検査」が行われます。この検査では新生児のかかとに針を刺し、ほんの少しの血液をろ紙に染み込ませて採血します。

研究チームは、2019年4月〜2020年2月にニューヨーク市で新生児マススクリーニング検査を受けた100人の新生児を、「音楽を聴きながら採血される実験群」と「音楽を聴かないで採血する対照群」にランダムに割り当てました。新生児は平均して妊娠39週で生まれており、53%が男児で61%がヒスパニック系だったとのこと。

実験群と対照群の新生児は、いずれも通常の慣行として処置の2分前に少量の砂糖水を飲みました。実験群に割り当てられた54人の新生児は、処置前から処置後にかけての約5分間モーツァルトの子守歌を聴かされ、対照群の新生児は音楽を聴かされませんでした。

そして研究チームは、新生児の痛みを表情・泣き声・呼吸パターン・手足の動き・覚醒の度合いなどで評価する標準的なスコアリングシステムを使用し、処置前〜処置後にかけて新生児がどの程度の痛みを感じていたのかを「0〜7」の8段階で測定しました。なお、すべての新生児は処置前の痛みスコアが「0」だったとのこと。

実験の結果、子守歌を聴いた新生児では処置中の平均痛みスコアが「4」であり、処置から1分後には平均痛みスコアが「0」に戻りました。一方、子守歌を聴かなかった新生児は処置中の平均痛みスコアが「7」であり、処置から1分後も平均痛みスコアは「5.5」を維持し、処置から2分後の平均痛みスコアは「2」でした。つまり、子守歌を聴いた新生児においては、処置中および処置後に感じる痛みが有意に低いことが判明したわけです。

アンバラガン氏は、「音楽による介入は、軽微な処置による健康な新生児の痛みを緩和するための、簡単で再現可能かつ安価なツールです。今後の研究では、音楽の代わりに録音された親の声を使うなど、同様の介入の効果についても検討する必要性が強く示唆されています」と述べました。