2023年9月13日に発表されたAppleの「iPhone 15 Pro」について、搭載されている5Gモデムチップが前世代のものと比べて通信速度を最大24%も向上させてくれていることが明らかになりました。

SpeedSmart.net - iPhone 15 Pro with X70 modem offers up to 24% faster 5G speeds

https://speedsmart.net/blog/post/2005/iPhone-15-Pro-up-to-24-Faster-5G-Download-Speeds

iPhone 15 Pro comes with major boost in 5G speeds - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/09/15/iphone-15-pro-comes-with-major-boost-in-5g-speeds/

The iPhone 15 Pro’s 5G modem reportedly boosts speeds by up to 24 percent - The Verge

https://www.theverge.com/2023/9/15/23875787/iphone-15-pro-better-5g-connectivity

2020年に登場したiPhone 12シリーズから、iPhoneは5G通信に対応しました。その後、AppleはiPhoneの5G性能を少しずつ改善しています。

5G対応の「iPhone 12」が登場、新しくフラットなデザインに生まれ変わる - GIGAZINE

インターネットの通信速度測定ツールであるSpeedSmartによると、iPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxに搭載されている5GモデムチップはQualcomm製のSnapdragon X70だそうです。Snapdragon X70の採用により、iPhone 15 Proの消費電力は大幅に低減され、5Gのキャリアアグリケーション機能も向上、さらにiPhoneが携帯ネットワーク用の基地局から離れた場合でも接続性が向上している模様。

以下のグラフはiPhone 15 ProとiPhone 14 Proの5G通信時の通信速度をモバイルキャリア別に測定した結果をまとめたものです。アメリカの大手キャリアであるAT&T、T-Mobile、Verizonのどこでも5G通信時の速度はiPhone 15 Proの方が高速で、特に下り(Download)の通信速度が大きく改善されていることがわかります。なお、SpeedSmartは通信速度の測定にiPhone 15 Pro・iPhone 15 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Pro Maxの4モデルを利用しており、iPhone 15 Pro(およびiPhone 15 Pro Max)の5G通信における平均下り速度は「255Mbps」です。

通信速度の上り幅が最も大きかったのはVerizonで、5Gの下り速度は24%も高速になっています。続いて、T-Mobileは22%高速になっており、AT&Tは14.6%高速になっています。このテスト結果について、SpeedSmartは「アメリカ全土で行われた通信速度テストで、平均下り速度が200Mbpsを超えているというのは非常に印象的な結果です」と記しています。

速度の他にPing値も測定していたそうですが、これはiPhone 14 ProとiPhone 15 Proでは大きな差はなかったそうです。そのため、今後のiPhoneでは上り速度の向上やPing値の低減が行われる可能性があるとSpeedSmartは記しています。

なお、Appleは独自の5Gモデムチップを開発しているとウワサされてきましたが、iPhone 15シリーズの発売前に同社が5Gモデムチップの供給に関する契約をQualcommと延長したことが明らかになっていました。

Appleが自社製5Gモデムチップ開発の遅れからQualcommとの契約を2026年まで延長、一体何が起きているのか? - GIGAZINE