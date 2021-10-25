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The SARS-CoV-2 main protease Mpro causes microvascular brain pathology by cleaving NEMO in brain endothelial cells | Nature Neuroscience
https://www.nature.com/articles/s41593-021-00926-1
EU scientists reveal long-term brain damage caused by Covid
https://www.rfi.fr/en/france/20211022-eu-research-reveals-long-term-brain-damage-caused-by-covid
Study reveals how COVID-19 can directly damage brain cells
https://newatlas.com/health-wellbeing/coronavirus-damage-blood-brain-barrier-cells-cognitive-long-covid/
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