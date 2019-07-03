九州南部の大雨
『九州南部の大雨』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年7月1日
2019年7月3日
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「薄紫で確実に避難して」気象庁が「危険度分布」の活用呼びかけ
浸水、土砂災害、洪水の3つの災害について発生予測を5段階で色分けしている
読売新聞オンライン
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市内全域で避難指示が出されている鹿児島市 避難所に入れないケースも
市民の避難が進む中、入りきれず別の避難所に移るケースも出てきているそう
ライブドアニュース速報
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大王川の右岸の堤防決壊で市街地に水が流入 鹿児島県・南さつま
約20mにわたって決壊し、あふれた水は市街地にも流れ込み始めているそう
ライブドアニュース速報
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鹿児島・熊本・宮崎 70万人以上が住む地域で避難勧告
また、鹿児島、熊本、宮崎の約70万人以上が住む地域では避難勧告も
日テレNEWS NNN
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鹿児島県内では各所で川が氾濫危険水位に 南さつま市では決壊
南さつま市では大王川が決壊し、茶色く濁った水があふれている
日テレNEWS NNN
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四国から関東 7月3日帰宅時や4日通勤通学時に激しい雨か
四国は雨のピークが3日の夜にくるとみられ、帰宅時間に重なる可能性も
tenki.jp
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大雨降り続く九州南部 土石流や流木被害もたらす表層崩壊の恐れ
水が浸透しやすく、「表層崩壊」が広範囲で起きる危険性が高まっているそう
読売新聞オンライン
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専門家に聞く全域避難指示への対応「自発的に情報集め考えて」
自治体のハザードマップを見たり、自治会長などに聞いたりすることを提言
ライブドアニュース速報