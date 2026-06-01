1日午後2時ごろ、宮城県名取市の閖上海岸で釣りをしていた人から「中学生が1人流されている」と118番があった。宮城海上保安部によると、仙台航空基地のヘリコプターや機動救難士が捜索した結果、海岸から約50メートルの水中で名取市の男子中学生（13）が見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。海保によると、中学生4人で遊泳をしていたところ、1人が流された。午後3時ごろ、海中で男子中学生が沈んでいるところを機動救