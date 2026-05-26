小6娘が誕生日に「4万円のリファのドライヤー」要求　母の困惑に「10年早い」「大人の私ですらパナの安いドライヤーだよ」と一喝する声

子どもの誕生日プレゼント、昔ならゲームソフトや自転車あたりが定番だったが、最近はそうもいかないらしい。ガールズちゃんねるに5月下旬、「小学生女児誕生日にリファのドライヤーを欲しがる」というトピックが立ち、注目を集めた。

トピ主の小学六年生の娘は、誕生日プレゼントに4万円もする高級ドライヤー「リファ」を欲しがっているという。ネットの影響だそうだ。

「YouTubeとtiktokで見た！ 小中学生インフルエンサーの子が使ってた！ と言います」

さらにディオールやジルスチュアートのコスメまでおねだりされ、トピ主は「自分がどれだけ高価なものを欲しがっているか理解してほしいのですがどう説明したら良いと思いますか？」と困惑している。

「SNSの世界と現実は無関係・世界が違いますって説明すればいいんだよ」

この投稿に対し、トピック内ではやはり「贅沢すぎる」と一喝する声が相次いだ。

「10年早いんだよっ」「生意気な娘だね 大人の私ですらPanasonicの安いドライヤーだよ」

確かに、まだキューティクルがピカピカな小学生の髪に、4万円の美容家電は必要ない。また、物欲を刺激し続けるネット動画への嫌悪感を露わにする声も目立った。

「YouTube Instagram Tiktok ぜーんぶ悪影響」「SNSの世界と現実は無関係・世界が違いますって説明すればいいんだよ」

画面の向こうのキラキラした世界はあくまでも見せるためのもの。きっちり「現実」を教えるべきだというのだ。これは子どもに限らず、大人も理解しておいたほうがいいだろう。

「Switchも5万する」という声もあるが……

一方で、ただ頭ごなしに否定するだけでもなかった。ゲーム機と比較して冷静に分析する意見も見られた。

「男児、Switch2誕生日に欲しがるけど高いよねー ドライヤーなら今後も使えるしどうなんだろう 私なら買ってしまうかも」「Switchは普通に買うのに、リファは駄目ってちょっとね…」

同じ高額プレゼントでも、ゲーム機なら許されて美容家電だと「生意気」と言われる矛盾。これは確かに悩ましい。

ただ、ゲームは友達と一緒に遊ぶことができるし、攻略の過程で論理的な思考力が磨かれる部分もある。子どもの世界を広げる、という意味では高級ドライヤーよりも投資額に対するリターンは大きそうだ。もちろんやり過ぎは厳禁なので、適切に管理することが前提になる。

また、お金の重みを教えるための現実的なアプローチを提案する声も多い。

「近所のスーパーの時給はいくら、あの人達が何時間働いたらそれ買えるか計算してご覧って言う」「お小遣いやお年玉貯めて自分で買いなさいと言うかな。プレゼントはいくらまで、と予算を先に伝えてその中で選ばせた方がいいよ」

トピ主もその後、これらのアドバイスを参考に「近所のスーパー、マック、スタバのお兄さんお姉さんが何時間働けばリファのドライヤーが買えるか換算して教えるのも良さそうですね」と納得した様子を見せている。

ネットの向こうのインフルエンサーは、それを宣伝するのが仕事だ。高級ドライヤーも、視聴者がアフィリエイトリンクから購入すれば、インフルエンサーにお金が入る。大人の社会の仕組みを叩き込む良い機会かもしれない。

欲しいものを何でも買い与えていては、教育上よろしくない。まずは家庭の予算という現実を見せ、我慢や計画性を学ばせることこそが、本当の親の愛ではないだろうか。

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