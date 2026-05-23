核拡散防止条約再検討会議で最終文書が採択できなかったこと対し、岸田元総理は「議論を続ける必要がある」と話しました。ニューヨークで開かれていたNPT再検討会議。イランの核問題などを巡り、議論が難航し、2015年以降、3回連続で決裂しました。会議で核廃絶を訴えた被爆者は…。■日本被団協濱住治郎さん「非常に残念。核にたよる安全保障を絶対に変えていかないとだめだと思っています」決裂を受け、岸田元総理