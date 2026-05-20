俳優の宇垣美里さん（35）と篠田麻里子さん（40）が、7月1日スタートの日本テレビ系連続ドラマ『おちたらおわり』で敵対する母親を演じることが発表されました。本作は、『ライフ』や『リミット』などで知られる漫画家・すえのぶけいこさんによる人気コミックを原作に、タワーマンションを舞台にママ友たちの嫉妬や裏切りなどを描く“女たちのサバイバルサスペンス”です。宇垣さんが演じるのは、憧れのタワーマンションで、家族と