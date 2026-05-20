感謝状を贈呈された吉備中学校の生徒5人 踏切内で動けなくなった高齢の女性を助けたとして、岡山市の中学生に20日、感謝状が贈られました。 岡山西警察署の植松浩二署長から感謝状を受け取ったのは、岡山市の吉備中学校の生徒5人です。 警察などによりますと、5人は2026年4月6日、学校の部活動から帰る途中、岡山市北区平野の踏切で立ち往生している車を見つけました。 （吉備中学校／内海莉空さん）「車がずっと