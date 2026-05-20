日本給食サービス協会は5月14日、大手町サンケイプラザで通常総会を開催し、懇親会には来賓･会員･協賛会社など約200人が参加した。馬渕祥正会長(馬渕商事代表取締役社長)は、外食分野での特定技能1号の受け入れが上限数を超える見込みとなり、受入申請を停止する通知が出されたことに対して、「深刻な人手不足が慢性的に継続している中で、給食産業の存在を脅かす事態となる」との懸念を示した。そして、農林水産省に要望書を提出