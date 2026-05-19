◆米大リーグヤンキース７―６ブルージェイズ（１８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズの岡本和真内野手が初見参のヤンキースタジアムで、逆転３ランを呼び込む中前打を放つなど、４打数１安打１得点３三振で打率は２割３分４厘となった。試合は９回に代打サンチェスが右翼線適時二塁打などで１点差に迫ったが、６―７で逆転負けした。ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手は４打数１安打で１７