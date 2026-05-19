・ＮＹダウ４９６８６．１２（＋１５９．９５） 高値４９７６１．１６ 安値４９３５２．５６ ・Ｓ＆Ｐ５００７４０３．０５（－５．４５） ・ナスダック総合指数２６０９０．７３（－１３４．４２） 出所：MINKABU PRESS