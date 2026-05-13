暑い季節が近づくと恋しくなる、ひんやりスイーツ♡ココスでは、毎年人気の“純氷ふわふわかき氷”第1弾を5月14日（木）より販売開始します。専門店のようなふわふわ食感の純氷に、こだわりシロップや贅沢トッピングを合わせたご褒美感たっぷりのラインアップが今年も登場。いちご、宇治金時、マンゴーの定番人気フレーバーで、ひと足早く夏気分を楽しめます♪ ふわふわ純氷が楽しめる夏限定スイ&#