妹のボーダーコリーさんのお誘いを受け続ける兄のラブラドール・レトリーバーさん。ちょっぴりお疲れ気味だったようで…優しさと素直な気持ちの間で葛藤する姿が話題になっているのです。

見ているだけで思わず笑顔になる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、2.3万件のいいねが寄せられました。

【写真：妹犬が優しい兄犬に『しつこく構ってアピールした』結果→少し疲れてしまい…まるで人間のような『表情』】

妹犬にしつこく絡まれる兄犬さんが…

Xアカウント『@Mary59Noah33』に投稿されたのは、ラブラドール・レトリーバー「ノア」くんとボーダーコリー「ルナ」ちゃんのお姿。

この日も、底抜けに元気いっぱい過ごしていたという妹のルナちゃん。大好きな兄ノアくんに遊んでもらいたくて、しつこい程に構ってアピールを続けていたのだといいます。

優しさと素直な気持ちの間で『葛藤する光景』が話題

しかし、ノアくんは飼い主さんが洗濯やお掃除などの家事に忙しい時間帯はずっとルナちゃんを見守り、遊び相手になっているということもあり、この時はちょっぴりお疲れだった模様。

遊ぶ気分ではない、でもルナちゃんはなかなか諦めない…そんな状況で、思わず『ムッ』としているかのような、何ともいえない表情を浮かべてしまったというノアくん。

とはいえ、歯を剥き出すわけでもなく、怒るわけでもなく…迷惑さを醸し出しながらも、優しさが隠しきれないその反応はノアくんらしくも、兄妹らしい愛おしさが詰まったものだったそう。

結局ノアくんは、なかなか諦めないルナちゃんに仕方なく付き合ってあげたのだとか。

お兄ちゃんのことが大好きでたまらないルナちゃん、そんな妹をなんだかんだで溺愛するノアくん、その尊い関係性が伝わってくる光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「正直でヨロシイ」「人の顔してる」「前歯をみせるのを我慢してるのお兄ちゃんだね」「いつもお疲れさま！」などのコメントが寄せられています。

仲良しトリオの日常が大人気

2024年3月3日生まれのノアくんには、サイベリアン「マリー」ちゃんという姉猫、そしてルナちゃんという妹の存在があります。

とにかくルナちゃんはノアくんのことが大好きで、立派に成長した今も変わらずお兄ちゃんに対してとっても甘えん坊なのだといいます。

チャームポイントのひとつでもある『困り顔』が『超困り顔』になってしまうことがあるものの…飼い主さんに溺愛されながら、マイペースに過ごすそのお姿は、ラブラドール・レトリーバーの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Mary59Noah33」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。