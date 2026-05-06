清塚信也が、6月3日に発売するニューアルバム『KIYO-LOGUE』’読み：キヨローグ）より、「シューマンとブラームス」と「《子供の情景》作品15から 第7曲〈トロイメライ〉（シューマン）」を先行配信リリースした。前作『Transcription』から4年ぶりの新譜となる本作は、コンサートでも人気の「トーク」をついにスタジオ録音のアルバムとして収録。音楽と言葉が織り成す対話（＝Dialogue）を通じて、各曲が持つ音楽性をより深く掘り