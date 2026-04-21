【モデルプレス＝2026/04/21】ミスタードーナツでは、4月27日より新感覚のエアリードーナツ「サクぽふん」全2種を期間限定で発売する。【写真】新感覚の“サクぽふん食感”ドーナツビジュアル◆ミスド新作は台湾ドーナツをヒントに開発台湾ドーナツから着想を得た「サクぽふん」は、外側の「サクサク」とした歯ごたえと、中の軽やかな「ぽふん」とした食感が合わさることで生まれる、新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドー