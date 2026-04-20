あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「食べ放題」の略語は？「食べ放題」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「食べほ」でした！食べほは、飲食店などで料理を好きなだけ食べることができる注文方式のこと。一定料金を支払って、指定時間の