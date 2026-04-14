ガブリエル シャネルの時代から、映画への情熱と創造への揺るぎないコミットメントを受け継いできたシャネル（CHANEL）は、2024年にメンターシッププログラム「CHANEL AND CINEMA - TOKYO LIGHTS」を始動しました。その延長線上に位置づけられる一般公開プログラム「CINEMA WEEKS」が、4月24日より東京・銀座のCHANEL Nexus Hallで開催されます。本企画は単なる上映イベントではなく、次世代の映画表現をどのように育み、継承して