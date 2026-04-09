アクシージアは5月18日、目もとケアシリーズ「アクシージア ビューティーアイズ」から、ツヤと潤いを集中ケアする目もと用シートマスク「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム グロウ」を発売します。乾燥による小じわを目立たなくし*²、潤いに満ちた目もとへと導く集中ケアアイテムです。■シリーズ累計販売数600万個*¹の目もと用シートマスクシリーズ「アクシージア ビューティーアイズ」シリ