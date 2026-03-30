日差しも温かくなり、外出する日も増える春の時期、毎年悩まされるのが花粉症。2026年は特に飛散量が多いとも言われ、くしゃみや目のかゆみなどの症状に悩む人がますます増えている。そして、日々の外出時の対策は最善を尽くすが、在宅時など屋内での対策はわりと怠りがちという人も多い。花粉は外出時だけでなく家の中でも対策が必要だ。【画像】「ダイソン」の空気清浄機ほか、2026年度の花粉対策におすすめのアイテムを見る「ダ