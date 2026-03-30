開催：2026.3.30会場：Ｔモバイル・パーク結果：[マリナーズ] 8 - 0 [ガーディアンズ]MLBの試合が30日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとガーディアンズが対戦した。マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。4回裏、9番 レオナルド・リバス 3球目を打ってライトへ