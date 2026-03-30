開催：2026.3.30

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 8 - 0 [ガーディアンズ]

MLBの試合が30日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとガーディアンズが対戦した。

マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。

4回裏、9番 レオナルド・リバス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 1-0 CLE、1番 ブレンダン・ドノバン 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 SEA 4-0 CLE

5回裏、5番 ランディ・アロザレーナ 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 SEA 5-0 CLE、6番 ルーカス・レイリー 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 6-0 CLE

6回裏、2番 カル・ローリー 4球目を打ってタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 SEA 7-0 CLE

8回裏、5番 ランディ・アロザレーナ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 8-0 CLE

試合は8対0でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのエマーソン・ハンコックで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はガーディアンズのスレード・セコーニで、ここまで0勝1敗0S。マリナーズのクリスウェルにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでマリナーズは1勝2敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方ガーディアンズは2勝1敗で（ア・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 11:04:32 更新