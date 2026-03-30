近年、「子どもの声がうるさい」「ボール遊びの音が迷惑」といった苦情を理由に、公園の利用が制限されたり、ボール遊びが禁止されるケースが増えています。ニュースやSNSでも“子どもの声＝騒音”という見方への議論が取り上げられ、「子どもの声は騒音なのか」という問いが現実の暮らしの中で突きつけられる場面が増えています。その一つひとつの苦情の裏には、声をあげる側と同時に、声を失っていく側の暮らしがあるのも事