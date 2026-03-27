腸活や免疫ケアの心強い味方「ぬか漬け」は、手作りすることで、より自分に合ったヘルシーフードに進化するらしい…！ そして実は、春こそぬか漬けの始めどき。日本古来の発酵食品のパワーを体感しよう。発酵由来の微生物が腸を整え、体調を底上げ「ぬか漬けのおかげで便秘知らず。風邪もひきにくくなりました」と話すのは“糠漬けアーティスト”として活動する市川菜緒子さん。発酵が進んだぬか床には、乳酸菌や酪酸菌、酵母菌な