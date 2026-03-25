個性豊かな作品が揃った2026年冬ドラマ。その中でも、視聴率とネット指標で一人勝ち状態となったのが『リブート』（TBS系）です。整形し別人として生きる（再起動＝リブートする）というトンデモ設定にも関わらず、なぜ幅広い世代の心を掴んで離さないのか？ 本作が打ち立てた金字塔と視聴者を魅了した要因を分析します。◆民放ドラマ唯一の視聴率2桁を記録まず、3月18日執筆時点の全話平均世帯視聴率は10.8％で、民放冬ドラ