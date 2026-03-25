なんと驚異の“4冠”達成！鈴木亮平×戸田恵梨香ドラマ『リブート』が一人勝ちした2つの要因
個性豊かな作品が揃った2026年冬ドラマ。その中でも、視聴率とネット指標で一人勝ち状態となったのが『リブート』（TBS系）です。
整形し別人として生きる（再起動＝リブートする）というトンデモ設定にも関わらず、なぜ幅広い世代の心を掴んで離さないのか？ 本作が打ち立てた金字塔と視聴者を魅了した要因を分析します。
◆民放ドラマ唯一の視聴率2桁を記録
まず、3月18日執筆時点の全話平均世帯視聴率は10.8％で、民放冬ドラマ唯一の2桁という盤石の強さを見せました（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。
ネット指標でも他の追随を許しません。TVerお気に入り登録数は143万を突破し、第2位の竹内涼真さん主演『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）の最高値114万、第3位の松嶋菜々子さん主演『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』（テレビ朝日系）の83万に大差をつけての第1位。
2月25日にはTBSの定例社長会見にて、第1話がTVer配信開始後8日間の再生数として「歴代最多の478万回再生を記録した」と発表されるほどの反響がありました。
◆世帯視聴率、ウェブ検索数…驚異の4冠を達成！
レビューサイトFilmarksでも、志田未来さん主演『未来のムスコ』（TBS系）の3.8、福士蒼汰さん主演『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）の3.6を抑え、こちらも『リブート』が3.9で首位。
Googleトレンドの過去90日間のウェブ検索数でも、平均検索数と瞬間最高値それぞれでトップ。世帯視聴率、TVer登録数、Filmarks、ウェブ検索数でなんと4冠を達成しています。
こうしたあらゆる指標で、様々な世代から支持された要因は2つあります。
◆先の読めない展開に惹きつけられる
1つ目は、“リブート”があることによって起こる「先の読めない展開」です。
物語は、善良なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチさん）が妻殺しの罪を着せられ、整形して裏組織と繋がりがある悪徳刑事・儀堂歩（鈴木亮平さん）に姿を変え“リブート”するという衝撃展開から始まりました。
整形して他人になりすますという設定はこれまでのドラマでもありましたが、今作では本物の儀堂による半年がかりの指導で、顔、指紋、身分にふさわしい肉体と知見を少しずつ手に入れる様を見せ、リアリティを持たせていました。
こうして松山さんだった早瀬が鈴木さんの姿になるというムチャな設定でも、視聴者が納得できたのです。
◆視聴者の間で広がる「考察」合戦
そして1つの“リブート”を受け入れると、全ての登場人物にその疑惑が及びます。抹殺されたはずが生きていた本物の儀堂や裏組織の顧問弁護士・海江田勇（酒向芳さん）も、誰かが“リブート”したのではないか。視聴者は全方位にその可能性を巡らせ考察に夢中になりました。
第8話では、早瀬に協力的でありながら裏切りを繰り返してきた幸後一香（戸田恵梨香さん）が、殺されたはずの早瀬の妻・夏海（山口紗弥加さん）であると明かされます。これで最低でも2人の“リブート”が確定。
誰が本物で誰が偽物なのか、誰が死んでいて誰が生きているのか、誰が敵で誰が味方なのか。“リブート”があることによって、これまでに無い「先の読めない展開」の連続になり、ドラマの常識を打ち砕く何でもあり状態で、視聴者の予想を覆し続けてきました。
◆誰もが「感情移入」しやすい家族愛
多くの視聴者の支持を得た2つ目の要因は、それぞれ1人2役を演じた主演・鈴木亮平さんと戸田恵梨香さん、早瀬夫婦の元の姿を演じた松山さんと山口さんらの好演により生まれた「感情移入」です。
エクストリームファミリーサスペンスと銘打たれた今作。トンデモ展開で視聴者が困惑させられることも多かったのですが、終始一貫していたのが早瀬夫妻の家族愛でした。
整形し別人として生きる（再起動＝リブートする）というトンデモ設定にも関わらず、なぜ幅広い世代の心を掴んで離さないのか？ 本作が打ち立てた金字塔と視聴者を魅了した要因を分析します。
◆民放ドラマ唯一の視聴率2桁を記録
まず、3月18日執筆時点の全話平均世帯視聴率は10.8％で、民放冬ドラマ唯一の2桁という盤石の強さを見せました（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。
2月25日にはTBSの定例社長会見にて、第1話がTVer配信開始後8日間の再生数として「歴代最多の478万回再生を記録した」と発表されるほどの反響がありました。
◆世帯視聴率、ウェブ検索数…驚異の4冠を達成！
レビューサイトFilmarksでも、志田未来さん主演『未来のムスコ』（TBS系）の3.8、福士蒼汰さん主演『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）の3.6を抑え、こちらも『リブート』が3.9で首位。
Googleトレンドの過去90日間のウェブ検索数でも、平均検索数と瞬間最高値それぞれでトップ。世帯視聴率、TVer登録数、Filmarks、ウェブ検索数でなんと4冠を達成しています。
こうしたあらゆる指標で、様々な世代から支持された要因は2つあります。
◆先の読めない展開に惹きつけられる
1つ目は、“リブート”があることによって起こる「先の読めない展開」です。
物語は、善良なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチさん）が妻殺しの罪を着せられ、整形して裏組織と繋がりがある悪徳刑事・儀堂歩（鈴木亮平さん）に姿を変え“リブート”するという衝撃展開から始まりました。
整形して他人になりすますという設定はこれまでのドラマでもありましたが、今作では本物の儀堂による半年がかりの指導で、顔、指紋、身分にふさわしい肉体と知見を少しずつ手に入れる様を見せ、リアリティを持たせていました。
こうして松山さんだった早瀬が鈴木さんの姿になるというムチャな設定でも、視聴者が納得できたのです。
◆視聴者の間で広がる「考察」合戦
そして1つの“リブート”を受け入れると、全ての登場人物にその疑惑が及びます。抹殺されたはずが生きていた本物の儀堂や裏組織の顧問弁護士・海江田勇（酒向芳さん）も、誰かが“リブート”したのではないか。視聴者は全方位にその可能性を巡らせ考察に夢中になりました。
第8話では、早瀬に協力的でありながら裏切りを繰り返してきた幸後一香（戸田恵梨香さん）が、殺されたはずの早瀬の妻・夏海（山口紗弥加さん）であると明かされます。これで最低でも2人の“リブート”が確定。
誰が本物で誰が偽物なのか、誰が死んでいて誰が生きているのか、誰が敵で誰が味方なのか。“リブート”があることによって、これまでに無い「先の読めない展開」の連続になり、ドラマの常識を打ち砕く何でもあり状態で、視聴者の予想を覆し続けてきました。
◆誰もが「感情移入」しやすい家族愛
多くの視聴者の支持を得た2つ目の要因は、それぞれ1人2役を演じた主演・鈴木亮平さんと戸田恵梨香さん、早瀬夫婦の元の姿を演じた松山さんと山口さんらの好演により生まれた「感情移入」です。
エクストリームファミリーサスペンスと銘打たれた今作。トンデモ展開で視聴者が困惑させられることも多かったのですが、終始一貫していたのが早瀬夫妻の家族愛でした。