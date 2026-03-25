サッカーのイングランド・プレミアリーグで20度の優勝を誇るリバプールは24日、エジプト代表FWモハメド・サラー（33）が今季限りで退団すると発表した。2017年夏にローマから移籍したサラーは在籍9季でリーグ得点王に4度輝くなど活躍。2度のリーグ優勝に2018〜19年シーズンの欧州チャンピオンズリーグ制覇に貢献してきた。今季はここまでリーグ戦31試合で先発が19試合で5得点にとどまっていた。サラーは自身のSNSに動画を投