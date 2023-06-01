¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÎòÂåºÇ¶¯¤ÎFW¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡£ÌÀ³Î¤ÊNo.1¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ÀèÆü¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØWhoScored¡Ù¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿FW¤¿¤Á¤Î¡ØÊ¿¶ÑºÎÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¥µ¥¤¥È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ò·×Â¬¤·»Ï¤á¤¿2009-10¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Îµ­Ï¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ÇÊ¿¶ÑºÎÅÀ¤¬3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àFW¥¬¥ì¥¹¡¦¥Ù¥¤¥ë¡Ê7.61ÅÀ¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿FW¥¨¥Ç¥ó¡¦¥¢¥¶¡¼¥ë¡Ê7.64ÅÀ¡Ë¡¢