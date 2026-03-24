大相撲春場所で１４場所ぶり３度目の優勝を果たし、大関昇進を確実とした関脇・霧島。苦境を支えたホラン夫人（２９）、長女・アヤゴーちゃん、長男トゥグドゥルくんの姿も注目を集めた。優勝インタビューで愛娘の「万歳したい」という言葉が原動力になったことを明かしていたが、悲願の支度部屋での万歳三唱ではアヤゴーちゃんが手がしっかり伸びた見事な万歳を繰り出す姿が。霧島の後ろでは泣きそうなトゥグドゥルくんを抱き