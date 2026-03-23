この記事をまとめると ■酷道168号線沿いに突然現れるのが「丸新食堂」だ ■丸新食堂の店構えは昭和レトロ感満点の渋い佇まいの一軒家 ■料理は比較的濃い口な味付けでご飯が進む 奈良県南部の酷道沿いに一軒の食堂を発見！ 急速に数を減らしている運転手のオアシス、ドライブインや食堂。大型の駐車場を完備するドライブインはプロドライバー御用達の場所としてはもちろん、地元の馴染み客には欠かせない存在。今回紹介するのは