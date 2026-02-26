大量にデスクに置かれてたゼリーを突然の来客に出しても大丈夫？【漫画】本編を読むデスクに置かれていた大量のゼリー。「誰かからのおすそ分けだろう」と疑いもせず、来賓用のお茶菓子がなくて困っている同僚に差し出した。しかし、それがのちに社内を揺るがす「前代未聞の事件」へと発展するとは、その時の玖島川のり(@kujimagawa_nori)さんは知る由もなかった。現役サラリーマンとして働く傍ら、職場で起きた「HOTな出来事(主に