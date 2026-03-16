アメリカンカントリー焼き菓子専門店「ステラおばさんのクッキー」は、2026年3月17日から4月13日まで「ステラおばさん生誕祭」を開催します。キーホルダーがかわいすぎる！生誕祭では、限定クッキーやマフィンの販売をはじめ、店頭イベントやSNSキャンペーンなど、さまざまな企画が実施されます。●生誕祭限定のクッキーやマフィンが登場・ピーカンチョコチャンクチョコチャンクの甘さとピーカンナッツのコクを楽しめる、アメリカ