新製品発表イベント「OPPO Find N6 Global Launch」が3月17日に開催！OPPO Mobile Telecommunicationsは9日（現地時間）、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける横開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「OPPO Find N」シリーズの次期モデル「OPPO Find N6」のグローバル向け発表会「OPPO Find N6 Global Launch」（ https://www.oppo.com/en/events/find-n6-launch/ ）を現地時間（CST）の2026年3月17日（火）19：00から