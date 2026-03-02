原作をあfろが描き、2018年にTVアニメ第1作目が放送され、キャンプブームを巻き起こした『ゆるキャン△』。制作決定のみお伝えしていたTVアニメ『ゆるキャン△ SEASON4』が2027年に放送することが決定した。＞＞＞ティザービジュアルや特報場面カットをチェック！（写真9点）2024年に放送された『SEASON3』に引き続き、監督は登坂晋、シリーズ構成はピエール杉浦が担当。また新たにキャラクターデザインを宇良隆太、そしてアニメー