【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始 ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、Nintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウィンド/ウェーブ」に登場する初期ポケモン3匹を発表した。 公開されたのは、新たな初期ポケモンの「ハブロウ」「ポムケン」「ミオリー」の3匹。番組ではそれぞれの鳴き声や動きなども確認