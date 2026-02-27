アイピーフォーより、「モンチッチキーチェーンバッグコレクション」が2026年2月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。＞＞＞モンチッチ キーチェーンバッグコレクションをチェック！（写真7点）「モンチッチ」というかわいらしいネーミングは、フランス語の「モン」（ ”わたしの” という意味）と「プチ」（ ”小さく可愛いもの” という意味）でわたしのカワイイもの、またモンキーのモンとおしゃぶりを