2025年10月末に発売された『変な地図』（双葉社）の店頭飾り付けコンクールの結果が発表された。 【画像】『変な地図』飾り付けコンクール1位の店舗の飾り付け 『変な地図』発売を記念して全国各地の書店で開催された店頭飾り付けコンクール。数多くの書店で作品の世界観や雨穴の魅力を存分に表現した、創意工夫あふれる素晴らしい飾り付けが展開された。その中から実際に著者の雨穴が「金賞」1店舗、「銀