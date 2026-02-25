X（旧Twitter）は2月24日、外部アプリがXに投稿する際に使う開発者向けの仕組み「X API v2」について、プログラムによる自動返信を大幅に制限すると発表しました。背景にあるのは、生成AIを使ったスパム的な返信の増加です。この発表を受け、X上では「インプレゾンビも減る？」と期待する声も上がっていますが、残念ながらこれだけで一掃されるわけではありません。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】というの