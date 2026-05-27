少女時代のユナが、息を呑むような美しさでファンを魅了した。ユナは最近、自身のインスタグラムを更新し、「CANNES」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。【写真】「35歳には見えない…」ユナの“レジェンド美貌”公開された写真には、純白のドレスに身を包んだユナの姿が収められている。デコルテラインが際立つベアトップデザインが、ユナの華奢で美しいボディラインを引き立て、視線を独占した。ふんわりとしたウェーブ