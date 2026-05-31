中東も東欧も、戦争はいまだに終結の兆しを見せない。インフレは止まらないのに、賃金は上がらないから生活は苦しい。そんな暗い現実とは裏腹に、株価は楽観的に上昇を続けている。この奇妙な状況をどう見ればいい？このビッグウエーブ、果たして乗るべきか？＊本文はすべて5月18日時点のデータ【一覧】専門家が注目する日本株10選＊＊＊【歴史に残る大相場！】GW（ゴールデンウィーク）明けの今月7日、日経平均はたっ