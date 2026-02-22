「竹島の日」式典を巡る構図高市早苗首相は「竹島の日」式典への閣僚出席を見送った。昨年の自民党総裁選では閣僚出席を主張していたが、従来の政府対応を踏襲。領土問題で首相に毅然とした対応を期待する保守的な支持層と、式典開催に反発する韓国との板挟みに遭う中での決断となった。中国との関係悪化を踏まえ、近隣外交でさらなる孤立を回避する思惑もあったとみられる。「何で大臣じゃないんだよ」「恥を知れ」―。22日の