特撮ドラマ「ウルトラセブン」で主人公モロボシ・ダンを演じた俳優・森次晃嗣（82）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上でウルトラマンを悪用した生成AI動画が拡散されている件について言及した。Xなどでは、高市早苗首相が巨大化し、敵役としてウルトラマンと戦う生成AI動画が拡散されていた。ウルトラマンがスペシウム光線を放つと、高市氏が爆発するという非常に悪質な動画もある。これに美容外科医で