『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が、2月20日より呼吸に焦点を当て、パワーアップした4DX -呼吸強化版(激闘)-が上映されることが決定した。【画像】義勇さんの本気モード！配布される特典「3面パノラマカード (全4種)」昨年8月15日〜8月21日の7日間限定で先行上映を行い、8月30日より全国62館の劇場で上映した４DXだが、今回、4DX -呼吸強化版(激闘)-を2月20日より全国の4