インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」（ https://www.qoo10.jp/ ）を運営するeBay Japanは2025年、様々な視点から4回の調査を実施しました。それらの結果をもとに、2025年に女性たちが買い物において特に何を重視し、どんなことに影響を受けてきたのかをまとめた「2025年買い物における女性の心理白書」を発表しています。調査結果を、「購入における心理」「情報収集における心理」「EC利用における心理」「美容の傾向