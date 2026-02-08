組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！あたたかいことは大前提。そのうえでキレイなルックスをキープできるアウターは？ その見た目とは裏腹に、着ると案外スマート見えする、いい意味でイメージを裏切る1着をお届け。羊を思わせるフェイクファーのロングコート。あたたかな見た目ながら着ぶくれしない、端正なノーカラーデザイン。重ね着もしやすく